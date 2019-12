Rechter ontneemt IS-weduwen Belgische nationaliteit

Drie weduwen van IS-strijders raken hun Belgische nationaliteit kwijt. De rechtbank in Brussel legde hun bij verstek ook vijf jaar gevangenisstraf op.

Het gaat om een 27-jarige vrouw uit Antwerpen die in 2013 naar Syrië was vertrokken en een 30-jarige vrouw die in datzelfde jaar in het toenmalige kalifaat aankwam. De derde is de 26-jarige weduwe van een Sharia4Belgium-kopstuk. Zij zou in maart van dit jaar zijn gearriveerd in het Syrisch-Koerdische kamp Al-Hol. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie is zij uit het kamp gevlucht en zou ze met haar kinderen op weg zijn naar België.