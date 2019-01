Rechter eist aanpak overvolle cellen Brussel

De Brusselse rechtbank heeft de Belgische staat veroordeeld voor de overbevolking in de gevangenissen van de Brusselse gemeenten Vorst en Sint-Gillis. De rechtbank dreigt met dwangsommen als de situatie niet binnen zes maanden is herzien, meldt de Franstalige advocatensite Avocats.be.

Het vonnis dateert van 9 januari en is het gevolg van gerechtelijke stappen die de Orde van Franstalige en Duitstalige balies in 2015 zetten tegen de overvolle cellen in de gevangenissen van Lantin bij Luik, Vorst en Sint-Gillis, en Bergen. Enkele (ex-)gedetineerden hebben zich bij die acties aangesloten.

In oktober erkende de rechtbank in Luik dat de staat verantwoordelijk is voor de overbevolking in Lantin en werd zij opgedragen ‘passende maatregelen’ te treffen. De uitspraak over de Brusselse gevangenissen gaat met de dreiging van dwangsommen een stap verder.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België al meerdere malen op de vingers getikt vanwege de omstandigheden waarin gevangenen verblijven. Uit cijfers van het ministerie van Justitie blijkt dat het aantal gedetineerden in december 10.305 bedroeg. Dat komt neer op een overbevolking van zo’n 11 procent.