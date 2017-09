Rechter buigt zich over seksaffaire landmacht

De militaire kamer van de rechtbank Arnhem buigt zich maandag over een nieuwe affaire bij defensie. Een vrouwelijke militair van de landmacht beschuldigt een mannelijke collega van seksueel misbruik. De advocaat van de verdachte, Sébas Diekstra, bevestigt een bericht daarover in De Telegraaf.

De zaak speelde zich af op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Na een feestje belandden de twee militairen met elkaar in bed. Daar zou de man zich aan de vrouw hebben vergrepen, terwijl twee anderen er foto’s en een filmpje van maakten. De vrouw deed zelf geen aangifte, maar haar commandant wel.

Volgens Diekstra ligt de zaak een stuk genuanceerder dan wat het OM de verdachte ten laste legt. „Mijn cliënt stelt dat er sprake was van wederzijds aanraken. Er blijkt in dit onderzoek niet voldoende kritisch gekeken te zijn naar de rol van de meldster die bij cliënt in bed is gaan liggen. Zij bleek op voorhand al onvoorwaardelijk te worden geloofd.”