Rechtbank velt vonnis in proces kasteelmoord

De vier mannen die terechtstaan voor de geruchtmakende moord op de Vlaamse projectontwikkelaar en kasteelbewoner Stijn Saelens horen woensdag hun straf. Twee van de verdachten zijn Nederlander.

Het Openbaar Ministerie eiste na een proces van ruim een jaar in februari celstraffen van 24 tot 30 jaar. De rechtbank in Brugge doet vanaf 14.00 uur uitspraak.

De 34-jarige Saelens werd eind januari 2012 doodgeschoten in kasteel Carpentier in het dorp Wingene bij Brugge. Zijn lijk werd enkele weken later gevonden in een bos, 10 kilometer verderop.

De hoofdverdachte is Saelens schoonvader André G. (67), die heeft bekend zijn kennis Pierre S. (67) opdracht te hebben gegeven zijn schoonzoon te laten ombrengen. G. zou zijn kleinkinderen en dochter hebben willen redden van Saelens, die volgens hem zijn eigen kinderen misbruikte. Tegen G. is 30 jaar geëist en tegen S. 26 jaar.

De uitvoerder van de huurmoord was de Nederlandse crimineel Ronald van B., die al jaren geleden is overleden. Diens neef, Franciscus ’Roy’ L. uit Tilburg (40), heeft bekend zijn oom te hebben geholpen, als chauffeur en bij het begraven van het slachtoffer. Hij beweert dat hij niet wist wat zijn oom van plan was. Het OM eiste tegen hem 24 jaar gevangenisstraf.

De vierde verdachte, Evert de C. (54) uit het Zeeuwse IJzendijke, speelde volgens het OM een bemiddelende rol en zou 28 jaar moeten krijgen. Hij ontkent betrokkenheid.

De VPRO zendt deze week een vierdelige radioserie uit over de zaak.