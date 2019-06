Recht op rouwverlof niet aan de orde

Recht op verlof na het overlijden van een naaste wordt voorlopig niet wettelijk geregeld. Minister Koolmees (Sociale Zaken) denkt niet dat iedereen behoefte heeft aan dit zogenoemde rouwverlof.

Dat schrijft Koolmees maandag aan de Tweede Kamer, in reactie op schriftelijke vragen van de SGP en GroenLinks. De minister vindt dat er een duidelijk onderscheid is tussen verlof na geboorte van een kind en overlijden van een naaste. Geboorteverlof dient om een goede band tussen vader en kind te ontwikkelen en de zorgtaken over vaders en moeders te verdelen. Rouwverlof heeft een ander doel, alsdus Koolmees.

De SGP vindt dat het wettelijk regelen van rouwverlof bijdraagt aan erkenning van het leed na overlijden van een naaste. Koolmees vindt erkenning van het verdriet geen reden om dit verlof in te stellen. Het kabinet vindt het een zaak tussen werkgevers en werknemers om goede afspraken te maken over de situatie na overlijden van een naaste. Koolmees werkt aan een zogenoemde handreiking voor werkgevers om personeel in een rouwsituatie bij te staan.

SGP zet nu in op onbetaald rouwverlof