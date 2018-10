Reacties op overlijden Wim Kok

Oud-premier Wim Kok die zaterdag op tachtigjarige leeftijd overleed was een „toonbeeld van integriteit. Gedreven, gezagsvol, loyaal, ongelofelijk betrokken”. Dat zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher in reactie op diens overlijden. Ook andere politici, het Koninklijk Huis en vakbond FNV reageren.

„In 1994 mocht ik voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer. Wim Kok werd met de PvdA de grootste - het begin van acht jaar premierschap. Hij was een man die onvoorstelbaar hard kon werken ten behoeve van anderen. Ook na zijn afscheid uit de politiek bleef hij zeer betrokken. We gedenken Wim Kok met grote dankbaarheid en groot respect en wensen zijn vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn overige familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit enorme verlies”, aldus Asscher.

Het bestuur van de PvdA noemt Kok „een strijder, een sociaaldemocraat in hart en nieren, een premier van alle Nederlanders. We hebben veel aan Wim te danken. Hij was intens betrokken bij de mensen die hij vertegenwoordigde en tot het laatst bij de samenleving en zijn Partij van de Arbeid. Met het overlijden van Wim verliezen we een groots staatsman, een integer en mooi mens.”

Poldermodel

Kok was volgens premier Mark Rutte zowel „architect als aannemer” van het poldermodel. „Als minister van Financiën en later als premier van twee kabinetten stond Wim Kok boven de partijen. Volkomen betrouwbaar, volkomen integer en altijd gericht op een oplossing. Die hang naar nuance, naar degelijkheid en naar het verstandige compromis typeert hem als bestuurder misschien nog wel het meest. Hij was een man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die hoge eisen stelde aan zichzelf en aan de mensen met wie hij werkte. Met zijn sobere nuchterheid stond hij in de beste traditie van Willem Drees”, aldus Rutte.

Volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Seegers laat Kok een rijke sociale en politieke erfenis achter.

Verdrietig nieuws. Wim Kok was een zoon van de polder, die z’n leven lang tegenstellingen heeft overbrugd en zo een staatsman werd. Hij laat een rijke sociale en politieke erfenis achter. — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) October 20, 2018

SGP-leider Van der Staaij herinnert Kok zich als „de minister-president van mijn beginjaren op het Binnenhof.”

Onverwacht bericht dat Wim Kok is overleden, de minister-president van mijn beginjaren aan het Binnenhof. Hij was een degelijk minister van Financiën; daarna de premier van paars. Hij heeft zich jarenlang met veel ijver ingezet voor de publieke zaak. — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) October 20, 2018

Tegenstellingen overbruggen

Nederland verliest een staatsman die in staat was om sociale en politieke tegenstellingen te overbruggen, aldus CDA-leider Sybrand Buma. „Kok werd door velen gewaardeerd om zijn inhoudelijke stijl, zijn rust en gezag. Mijn gedachten zijn bij zijn vrouw, familie en partij.”

„De man die stond voor het compromis. Voor samenwerking over grenzen heen. We gaan zijn wijsheid en kalmte missen”, laat Rob Jetten, fractieleider van D66 weten.

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt het overlijden van oud-premier en -PvdA-leider Wim Kok „verdrietig nieuws.” Volgens hem was Kok „een wijs en gezaghebbend premier.”

„Wat een verdrietig nieuws. De premier van ons land in de tijd dat ik politiek bewust werd. Heel veel sterkte aan de nabestaanden”, laat SP-leider Lilian Marijnissen van de SP via Twitter weten als reactie op het overlijden van de minister van Staat.

Gewetensvol

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix laten weten Kok „met het grootste respect te gedenken. Gedurende vele jaren zette hij zich gewetensvol in voor ons land. Als vakbondsvoorzitter behoorde hij tot degenen die de basis legden onder ons Poldermodel. Als minister van Financiën en minister-president boezemde hij vertrouwen in door zijn integriteit en zijn talent om complexe problemen hanteerbaar te maken. Sociale bewogenheid was de grondtoon in zijn leven. Nederland is hem veel dankbaarheid verschuldigd. Op deze verdrietige dag gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw en zijn familie.”

Akkoord van Wassenaar

Volgens FNV-voorzitter Han Busker heeft Kok ongelofelijk veel voor Nederland en de vakbeweging betekend. Vanaf 1972 als voorzitter van de NVV, en van 1976 tot 1985 als eerste voorzitter van de FNV was hij activistisch en realistisch. „Tijdens zijn voorzitterschap bracht hij de van oorsprong katholieke en de sociaal democratische bonden samen tot een vereniging van meer dan een miljoen leden.”

Busker memoreert dat Kok tijdens de economische crisis van begin jaren ’80 via het Akkoord van Wassenaar in 1982 een ommekeer bracht in het sociaaleconomische beleid in Nederland tot stand. „In dit akkoord werd de basis gelegd voor de 36-urige werkweek en voor de economische wederopstanding van het land.”