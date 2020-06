Reacties Kamer op pensioendeal overwegend positief

De eerste reacties vanuit de Tweede Kamer op de pensioendeal tussen het kabinet en de sociale partners zijn overwegend positief. Sommige fracties houden evenwel de kaarten nog tegen de borst, zolang minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) de details van het akkoord nog niet heeft prijsgegeven.

D66-leider Rob Jetten noemt het bereikte akkoord „knap werk” van zijn partijgenoot Koolmees, die hij een „bruggenbouwer” noemt. „Hiermee wordt jouw pensioen persoonlijker. En is er meer kans op een goed pensioen. Wel zo eerlijk.”

„Prachtig nieuws”, twittert VVD-Kamerlid Roald van der Linde. „Je weet straks precies hoeveel er voor jou is belegd. Dat maakt het pensioen begrijpelijk. Bovendien zijn we de discussie over rekenrente kwijt.”

„Mensen die hun hele leven keihard hebben gewerkt, snakken naar een ontspannen oude dag”, zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. „Ik ben dan ook blij dat minister Koolmees vandaag belooft dat we het nog dit jaar gaan regelen. En dat de onnodige kortingen voor komend jaar worden voorkomen is van groot belang voor alle gepensioneerden.”

50PLUS concludeert uit de plannen dat gepensioneerden nog geld tegoed hebben. „Als het nieuwe stelsel gebaseerd wordt op premie en rendement dan hebben natuurlijk ook de gepensioneerden daar recht op”, zegt fractievoorzitter Corrie van Brenk. „We kunnen dus niet voorbij gaan aan de rendementen die de afgelopen jaren wel behaald zijn, maar niet zijn uitgekeerd.”

De SP is erg kritisch, vooral omdat de pensioenuitkeringen in het nieuwe stelsel onzekerder worden. „Het lijkt er op dat we ons beste pensioenstelsel ter wereld gaan inruilen voor een onzeker gokpensioen”, twittert Kamerlid Bart van Kent.