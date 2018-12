RD-analyse: De kandidaten van CU en SGP voor maart 2019

Wie zijn de verkiesbare mannen en vrouwen van de ChristenUnie (CU) en de SGP voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart maart 2019? Het Reformatorisch Dagblad (RD) inventariseerde de kandidatenlijsten. Een overzicht op alfabetische volgorde (naar provincienaam).

Het RD bekeek onder meer of er sprake is van verjonging van de toekomstige Statenfracties. Daarbij is niet in alle gevallen de (exacte) leeftijd van de kandidaten achterhaald. De CU Flevoland wilde om privacyredenen geen geboortedata verschaffen.

BRABANT

Gecombineerde lijst CU-SGP Brabant (1 van de 55 zetels):

Continuïteit. Lijsttrekker is opnieuw Hermen Vreugdenhil (42). Hij is nu al Statenlid.

DRENTHE

CU Drenthe (3 van de 41 zetels):

Continuïteit. Top-3 bestaat uit reeds provinciaal actieve politici. Huidige gedeputeerde Tjisse Stelpstra (57) is lijsttrekker. Op 2 staat Bernadette van den Berg (34) en op 3 twintiger Roy Pruisscher. Beiden zijn nu ook al Statenlid.

SGP Drenthe:

Heeft geen zetel in de Provinciale Staten. De partij doet wel weer mee. Lijsttrekker is opnieuw de 40-jarige Willem van Hartskamp.

FLEVOLAND

CU Flevoland (3 van de 39 zetels):

Verjonging. Lijsttrekker wordt Harold Hofstra (41), nu gedeputeerde. Op 2 staat Tamara Strating, op 3 Lubbert Schenk. Twee van de drie zittende Statenleden –Lloyd Ferdinand (61) en Jan van Dijk (62)– vertrekken. De gemiddelde leeftijd van de top-3 op de kandidatenlijst ligt lager dan de gemiddelde leeftijd van de drie zittende Statenleden.

SGP Flevoland (2 van de 39 zetels):

Lijsttrekker is opnieuw Sjaak Simonse (46), die sinds 2010 Statenlid is. Nummer twee is Bram Hanse (36). Het huidige tweede Statenlid, Leonard Bogerd (33), vertrekt uit de Provinciale Staten.

FRIESLAND

CU Friesland (3 van de 43 zetels):

Verjonging. CU-lijsttrekker is huidig fractievoorzitter Wiebo de Vries (49). De twee andere huidige Statenleden Reitze Douma (66) en Ynze de Boer (70) vertrekken. De nieuwe nummers twee en drie zijn Matthijs de Vries (38) en Dennis de Calonne (37).

SGP geen zetel in de Provinciale Staten en doet niet mee aan verkiezingen.

GELDERLAND

CU Gelderland (4 van de 55 zetels):

Verjonging. Dirk Vreugdenhil (34), nu al Statenlid, wordt lijsttrekker. Op plek 2: Janneke Slingerland (58). Op 3: Peter van ’t Hoog (59). Beiden zijn nu ook al Statenlid. Op 4 staat Wouter Michiel Kamp (30). De huidige CU-fractievoorzitter, vijftiger Pieter Plug, keert niet terug.

SGP Gelderland (3 van de 55 zetels):

Continuïteit. Lijsttrekker is zestiger Klaas Ruitenberg. Op twee staat Evert Mulder en op drie vijftiger Bennie Wijnne. De drie zijn allen al SGP-Statenlid.

GRONINGEN

CU Groningen (4 van de 43 zetels):

Lijsttrekker wordt Henk Staghouwer (56), nu CU-gedeputeerde. Nummer 2 is Fredric Geijtenbeek (28), nummer 3 is Margriet Donker (52 ), nummer 4 is Rinze van der Born (rond de 40). Nummer 5 is Gerrit Jan Steenbergen (rond de 45). Mocht Staghouwer opnieuw gedeputeerde worden, dan zou Steenbergen weer Statenlid kunnen worden. Momenteel zitten Steenbergen, Van der Born, Geijtenbeek en Hilma Oudman-Dam (58) in de CU-Statenfractie in Groningen. Oudman keert niet terug.

SGP: Heeft geen zetel in de Provinciale Staten en doet niet mee aan verkiezingen.

LIMBURG

CU Limburg heeft geen zetel, maar doet met lijsttrekker Francis van der Mooren wel mee aan de verkiezingen.

SGP doet niet mee aan verkiezingen.

NOORD-HOLLAND

CU Noord-Holland:

Lijsttrekker is Michel Klein (45), hij is nu al Statenlid namens CU en SGP. Die combinatiefractie heeft 1 van de 55 zetels. De CU besliste eerder dit jaar met een eigen lijst mee te doen aan de Statenverkiezingen in 2019. Op die lijst staan dus geen SGP’ers.

SGP in Noord-Holland doet niet mee aan de Statenverkiezingen van 2019.

OVERIJSSEL

CU Overijssel (4 van de 47 zetels):

Lijsttrekker is Renate van der Velde (43), nu burgerlid. De huidige fractievoorzitter, Jan Westert (66), staat op 2. Hij was in 2015 CU-lijsttrekker in Overijssel. Op nummer 3 staat Arjan Hof (40) en op plek 4 Sybren Stelpstra (63). Zij beiden zijn al Statenlid. Huidig Statenlid Dik Vedder keert niet terug.

SGP Overijssel (2 van de 47 zetels):

Lijsttrekker is opnieuw Dirk van Dijk (67), nu al fractievoorzitter. Op 2 zittend Statenlid Gert Harm ten Bolscher.

UTRECHT

CU Utrecht (3 van de 49 zetels):

Verjonging. Lijsttrekker is opnieuw Arne Schaddelee, hij is al fractievoorzitter. Nummer 2 is twintiger Henriëtte Rikkoert. Op 3 zittend Statenlid Nelly de Haan. Zittend Statenlid Kees van Kranenburg (56) keert niet terug in de Provinciale Staten.

SGP Utrecht (2 van de 49 zetels):

Lijsttrekker is Bertrick van den Dikkenberg (29), hij werd in november van dit jaar fractievoorzitter. Op 2 staat Arie Donker (60), wethouder in Zederik. Zittend Statenlid Piet van Leeuwen (zestiger) keert niet terug in de Provinciale Staten.

ZEELAND

SGP Zeeland (6 van de 39 zetels):

Verjonging. Lijsttrekker is huidig SGP-gedeputeerde Harry van der Maas (47). Hij wordt op de lijst gevolgd door de huidige drie Statenleden Joan van Burg (37), Harold van de Velde (28) en Kees van den Berge (59) en daarnaast Hans Rottier (39) en Wim Kok (38). De huidige Statenleden Goos Roeland (68), Ad Dorst (50) en Job de Visser (29) zwaaien af. Omdat voorman Van der Maas kans maakt om weer gedeputeerde te worden, zou het goed kunnen dat ook de 27-jarige Jan Willem van Vossen (nummer 7 op de lijst) SGP-Statenlid wordt.

CU Zeeland (2 van de 39 zetels):

Duidelijke verjonging. Lijsttrekker: Huidig Statenlid Henk Jan Verburg (50). Nummer 2 is nieuwkomer Lars Jacobusse (22). Huidig Statenlid Ria Rijksen (62) staat op nummer 4 en keert waarschijnlijk niet terug.

ZUID-HOLLAND

SGP Zuid-Holland (3 van de 55 zetels):

Verjonging. Lijsttrekker is Nico de Jager (51), op 2 staat Gerard van de Breevaart (34), op 3 staat Johan Matze (47), sinds 2018 Statenlid. Twee van de drie SGP’ers in de Provinciale Staten zwaaien af. Dat betreft Servaas Stoop (56) en Henk van Dieren (70).

CU Zuid-Holland (3 van de 55 zetels):

Lijsttrekker is Jacco Schonewille (50), nummer 2 is Arjan Witte (rond 40), nummer 3 is Djoeki van Woerden (rond 45). De zittende Statenleden Ixora Balootje (rond 30) en Wilco Scheurwater (55) keren niet terug.

In Zuid-Holland nemen SGP en CU weliswaar afzonderlijk deel aan de verkiezingen, maar vormen ze daarna een gezamenlijke fractie. Die unieke constructie hanteren de twee partijen in Zuid-Holland al diverse jaren.