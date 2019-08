Ramen in gebouw ministerie springen kapot

Het nieuwe megaministerie waarin Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat zijn gevestigd, kampt met problemen. De afgelopen maanden zijn vier ramen spontaan gesprongen.

Dat meldde het Algemeen Dagblad donderdag. Het is nog gissen naar de oorzaak van het springen van de ramen. Het ministerie, geopend in 2017, ligt pal naast treinstation Den Haag Centraal en is een drukke wandelroute voor treinreizigers. Niemand raakte gewond door het glas van de gesprongen ruiten.

Bij harde wind wordt de route afgesloten. Er worden beveiligers ingezet om te voorkomen dat mensen langs het ministerie lopen. Duizenden wandelaars dienen in zo’n geval om te lopen.

Het Rijksvastgoedbedrijf is al weken bezig met onderzoek naar het barsten van de glasplaten. Er lopen nu nog meerdere onderzoeken, meldt een woordvoerder. Daarbij wordt onder meer bekeken of meer glasplaten op het punt van springen staan. Een van de vier gebarsten glasplaten, op grote hoogte, is inmiddels verwijderd. Bij de andere drie beschadigde glasplaten is zwart folie aangebracht om te voorkomen dat glas naar beneden valt.

Winkeliers in het gebied ondervinden hinder van de afsluitingen. De winkels zijn door de omleiding slechter bereikbaar of moeten zelfs de deuren sluiten. Op last van het Rijksvastgoedbedrijf moest een bloemenkiosk onlangs een dag de deuren gesloten houden.

Drogisterij Etos dient vanwege inkomstenderving een schadeclaim in. De winkel liep inkomsten mis door de tijdelijke wegafsluiting van afgelopen zaterdag, stelt een manager in het AD.