Raad van State kritisch over eigen functioneren

De Raad van State oordeelt hard over zijn eigen kwaliteit, schreef de Volkskrant maandag op basis van een intern onderzoeksrapport dat in het bezit is van deze krant.

Volgens de krant lijkt er sprake van een „verdeeld en naar binnen gekeerd huis.” Een commissie van drie leden van de raad stelde het rapport, dat 75 bladzijden telt, in 2016 op. De commissie kraakt harde noten over de arbeidsmoraal van sommige staatsraden. In de taal van het rapport: er bestaan „grote verschillen in betrokkenheid en inzet bij staatsraden.”

Volgens medewerkers van de Raad zijn sommige staatsraden te weinig aanwezig en beschikbaar. Gemaakte afspraken worden lang niet altijd nagekomen. Ook moet er volgens het rapport gewerkt worden aan een cultuur waarin staatsraden en medewerkers elkaar beter kunnen aanspreken op zaken die niet goed lopen.

Essentieel is volgens de drie onderzoekers dat een „gemeenschappelijk gedragen beeld” van waar de Raad van State voor staat, ontbreekt. Er bestaat „een gebrekkige esprit de corps.”

Dat heeft onder meer te maken met het feit dat staatsraden met een bestuurlijke achtergrond een andere taakopvatting hebben dan staatsraden met een juridische achtergrond. De eerste categorie „beschouwt juridische exactheid als letterknechterij”; de tweede categorie vindt dat „juridische voetangels en klemmen” in de adviezen van de Raad van State „vaak onvoldoende worden onderkend en behandeld.”

Anonieme betrokkenen zeiden verder tegen de Volkskrant dat het rapport twee jaar geleden intern veel beroering veroorzaakte en dat de situatie sindsdien is verbeterd.

Ook zeiden enkele staatsraden die niet met name genoemd wilden worden dat scheidend vicevoorzitter Donner weinig oog had voor de interne verhoudingen.

Het interne rapport is in de openbaarheid gekomen op het moment dat de Raad op zoek is naar een nieuwe vicevoorzitter. De CDA’er Donner heeft sinds 2012 de leiding. Zijn termijn zit er echter dit najaar op.

Momenteel zijn er twee kandidaten: D66’er De Graaf en PvdA’er Dijsselbloem. Beiden zijn oud-bewindsman. D66-leider Pechtold zou tijdens de kabinetsformatie de kandidatuur van zijn partijgenoot De Graaf hebben aangekondigd. Op verzoek van de Raad zelf heeft Dijsselbloem zich kandidaat gesteld.