Raad van State: eind aan wachtgeld slecht plan

Een plan van de SP om wachtgeld voor politici en bestuurders af te schaffen, stuit op kritiek van de Raad van State. De belangrijkste raadgever van parlement en regering vraagt zich af waarom het wachtgeld eraan moet en hoe de SP kwetsbare politici dán denkt te beschermen. Dat maakt het plan van Tweede Kamerlid Ronald van Raak niet duidelijk, vindt de raad.

Van Raak wil politieke ambtsdragers hun privileges ontnemen en ze voortaan behandelen als gewone werknemers. In 2009 probeerde hij dat ook al eens, en ook toen oordeelde de Raad van State scherp.

De raad wijst erop dat er heel wat wordt gevraagd van politici en bestuurders. Hun vak moet niet te onaantrekkelijk worden, want dan wordt het moeilijk daarvoor bekwame mensen te vinden. De raad brengt in herinnering dat de wachtgeldregeling de afgelopen jaren al is versoberd.

Van Raak spreekt de kritiek tegen. Die is ook wel erg ‘politiek’ voor de in principe apolitieke juristen van de Raad van State, vindt de socialist.