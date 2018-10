Raad van State bestuursrechter en adviseur

Thom de Graaf (D66) wordt de nieuwe vicepresident van de Raad van State. De Graaf volgt Piet Hein Donner (CDA) op, die in 2012 werd benoemd.

- De Raad van State is er om onafhankelijk advies te geven aan regering en parlement over wetgeving en bestuur (afdeling advisering) en voorts om in hoogste instantie ‘bestuursrecht’ te spreken in geschillen tussen burgers (ook asielzoekers) en overheid en tussen overheden onderling (afdeling bestuursrechtspraak).

- De Afdeling advisering van de Raad van State geeft jaarlijks ongeveer vijfhonderd adviezen over wetgeving. Ongeveer 95 procent van deze adviezen wordt binnen drie maanden uitgebracht. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak komen op het gebied van ruimtelijke ordening gemiddeld per jaar zo’n 1800 zaken en vierhonderd verzoeken om voorlopige voorziening binnen.

- Voorzitter van de Raad van State is koning Willem-Alexander. De Raad van State bestaat verder uit een vicepresident en een aantal leden. Koningin Máxima is geen lid, maar heeft zitting in de Afdeling advisering.

- In de afdelingen advisering en bestuursrechtspraak van de Raad van State zitten behalve leden ook ruim veertig zogenoemde staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst.

- De Kroon benoemt de leden voor het leven, maar in de praktijk stappen ze op zeventigjarige leeftijd op.

- De raad bestaat al sinds 1531. Hij begon zijn lange leven als adviseur van de landvoogd onder het bewind van Karel V.

- De Raad van State behoort met de Eerste en Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman tot de zogenoemde Hoge Colleges van Staat. Dit zijn instituties die in de Grondwet zijn geregeld en onafhankelijk van de regering hun taken uitvoeren.

- De Raad van State is gevestigd aan de Kneuterdijk in het centrum van Den Haag.