Raad van State: Basis voor inperking eredienst wankel

De overheid mag religieuze samenkomsten met meer dan 30 personen binnen gebouwen eigenlijk alleen verbieden via (spoed)wetgeving, waarover het kabinet met de Tweede en Eerste Kamer heeft gedebatteerd.

Dat constateert de Raad van State in reactie op een adviesaanvraag van SGP en D66.

Het kabinet regelde het verbod, dat nodig was vanwege de coronacrisis, door middel van een noodverordening die werd afgevaardigd door de burgemeester die voorzitter is van een Veiligheidsregio. Maar volgens de raad bood de grondwet daar eigenlijk geen ruimte voor.

Ter relativering tekent het hoge college van staat weliswaar aan dat de vrijheid van godsdienst op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd. Verdedigbaar is de zienswijze dat de vrijheid van godsdienst door de noodverordening niet is aangetast omdat er nog altijd „gebruik van enige betekenis” mogelijk is gebleven, bijvoorbeeld met behulp van livestreams „om te bewerkstelligen om iedereen die dat wenst te laten deelnemen.” Deze uitleg van de vrijheid van godsdienst kan volgens de raad gezien de grondwet echter slechts in een acute situatie soelaas bieden en dan ook nog eens voor een korte periode. De huidige beperkingen zijn al tien weken van kracht.

Bovendien luidde de oproep van de overheid niet om met maximaal dertig kerkgangers samen te komen, maar met een minimumaantal. De door de raad bepleite spoedwetgeving is overigens in de maak.

De raad constateert ook dat het Nederland bij een gezondheidscrisis zoals de coronacrisis ontbreekt aan een duidelijk wettelijk kader dat de regering machtigt de vrijheden van burgers in te perken. Ook de rol en de functie van het zogeheten staatsnoodrecht is onduidelijk. Dat een en ander kan zorgen voor discussie over de legitimiteit van bepaalde inbreuken op grondrechten noemt de raad ongewenst.

In het stuk pleit de raad ervoor grondig te analyseren welke andere wettelijke grondslagen er nodig zijn voor het geval de overheid in de toekomst opnieuw noodmaatregelen moet treffen.