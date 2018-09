Q-koorts-patiënten kunnen vergoeding vragen

Nederlanders die tussen januari 2007 en december 2011 Q-koorts opliepen kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor een vergoeding. Per aanvraag wordt maximaal 15.000 euro uitgekeerd, laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

Mensen die nu nog ziekteverschijnselen hebben of nabestaanden van mensen die aan de ziekte overleden, kunnen tot eind januari een aanvraag indienen. In totaal is er 14,5 miljoen euro beschikbaar. Twee derde daarvan werd door het vorige kabinet beschikbaar gesteld. Het huidige kabinet trok eind vorig jaar nog eens zo’n 5 miljoen euro uit.

De Q-koorts, die door een bacterie van dier op mens wordt overgedragen, brak in 2007 uit op een geitenboerderij in het Brabantse Herpen. De ziekte verspreidde zich vervolgens snel over het land. De meeste besmettingen vonden plaats tussen 2007 en 2010.

Volgens officiële cijfers is de bacterie 74 mensen fataal geworden, maar vermoedelijk zijn dat er meer.