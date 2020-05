PVV trotseert corona-advies van Eerste Kamervoorzitter

De PVV weigert gehoor te geven aan het verzoek van de Eerste Kamervoorzitter om hooguit twee senatoren te laten deelnemen aan vergaderingen. De Ridderzaal is ruim genoeg voor alle Eerste Kamerleden, vindt PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber.

De Eerste Kamer heeft zijn eigen vergaderzaal ingeruild voor de veel grotere Ridderzaal, zodat de vergaderingen zo min mogelijk worden gehinderd door de coronavoorschriften. Alle 75 senatoren kunnen er plaatsnemen en toch onderling 1,5 meter afstand bewaren. Maar de voorzitter vroeg de fracties toch voorlopig maar maximaal twee leden af te vaardigen, en zij lijken dat verzoek vooralsnog te volgen.

Maar dat is onnodig, vindt Faber, en zij doet daarom niet mee. Ze vindt het „jammer dat de collega’s het laten afweten”, terwijl „de mensen in de zorg al maanden keihard doorwerken”. Alle vijf de PVV’ers in de Eerste Kamer namen dinsdagmiddag plaats in de Ridderzaal.

Voorzitter Jan Anthonie Bruijn vindt het nog wel degelijk raadzaam dat er zo min mogelijk Eerste Kamerleden meevergaderen. Hij wil voorkomen dat senatoren en hun medewerkers elkaar rond de vergaderzaal of in de kleinere commissiezalen tegen het lijf lopen en het virus aan elkaar doorgeven. Maar het is aan de fracties zelf of ze het advies van de voorzitter volgen, laat de Eerste Kamer weten.