PVV, SP en 50PLUS te hoop tegen pensioendeal

PVV, SP en 50PLUS zien niets in de pensioenhervormingen die het kabinet met de werkgevers en de vakbonden overeen is gekomen. PVV-leider Geert Wilders hoopt dat de FNV-leden, die zich nog over het akkoord mogen uitspreken, er een stokje voor steken.

Wilders "kan zich niet voorstellen dat een beetje vakbond instemt" met het "waardeloze akkoord". Dan zou de FNV "een werkgeversclub zijn geworden". De PVV-voorman wijst erop dat de AOW-leeftijd blijft stijgen, al is het minder snel, en dat pensioenfondsen zich niet minder arm mogen rekenen dan nu.

SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat de AOW-leeftijd niet verder mag stijgen. Sterker nog, die moet terug naar 65. "Wij hebben in ons verkiezingsprogramma laten zien dat AOW vanaf 65 haalbaar en betaalbaar is." Zij vindt het akkoord dat er nu ligt "een grote overwinning voor de werkgevers".

50PLUS hekelt de in hun ogen "kunstmatig laaggehouden rekenrente". Die wordt gebruikt om te berekenen of pensioenfondsen genoeg in kas hebben om geld uit te keren. "Ons prachtige pensioenstelsel wordt verkwanseld", stelt Kamerlid Martin van Rooijen.