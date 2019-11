„PVV-plan voor noodwet stikstof deels onhaalbaar”

De plannen van de PVV voor een noodwet om de stikstofimpasse te doorbreken, zijn volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deels onhoudbaar. De oppositiepartij wil met een noodwet regelen dat projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door kunnen gaan, ongeacht de stikstofuitstoot die ermee gepaard gaat.

Volgens een woordvoerster van minister Carola Schouten mag „niet meer op de pof” worden geleefd „als het gaat om het nemen van maatregelen die stikstofuitstoot reduceren”. Het voorstel van de PVV bevat elementen die hier wel van uitgaan, aldus de woordvoerster, en zijn daarom „juridisch onhaalbaar”.

De PVV stelt onder meer voor elke woonwijk, snelweg of stal in aanbouw van dringend openbaar belang te verklaren, met uitzondering van megastallen.

Door een uitspraak van de Raad van State eind mei liggen duizenden projecten stil. De hoogste bestuursrechter haalde een streep door de manier waarop de overheid vergunningen verleende, zonder dat vooraf harde afspraken op papier stonden over hoe extra uitstoot van stikstof zou worden gecompenseerd.

In Den Haag wordt al maanden overlegd over oplossingen waarbij de natuur wél voldoende wordt beschermd, maar ook boeren en bouwbedrijven door kunnen met hun werk. Het kabinet komt komende week met concrete maatregelen.

De PVV wil met de tijdelijke noodwet juist pijnlijke ingrepen in bijvoorbeeld de maximumsnelheid voorkomen. „Deze wet zorgt ervoor dat boeren kunnen boeren en bouwers kunnen bouwen en er geen overhaaste beslissingen worden genomen die heel Nederland raken en waar iedereen last van heeft”, aldus partijleider Geert Wilders.

De noodwet om de stikstofregels te omzeilen moet een halfjaar gaan gelden. Tijdens die periode „kan het kabinet in relatieve rust naar een definitieve oplossing zoeken”, aldus Wilders. Het voorstel biedt ook de mogelijkheid voor boeren om ongebruikte bouwcapaciteit waarvoor eerder al een vergunning is verleend, over te dragen aan andere bedrijven.