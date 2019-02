PVV: geen kiesrecht bij dubbele nationaliteit

De PVV wil dat mensen met een dubbele nationaliteit hun actieve en passieve kiesrecht verliezen. De Kamerleden Geert Wilders en Martin Bosma willen de grondwet wijzigen, en dienen een initiatiefwetsvoorstel in.

„Om in Nederland politiek actief te zijn moet je Nederlander zijn en niets anders”, vindt Wilders. „Het is onacceptabel dat mensen met een dubbele nationaliteit en daarmee (de schijn van) dubbele loyaliteit zitting hebben in de Tweede Kamer, kabinet, gemeenteraad, Provinciale Staten en andere organen.”

Het weren van mensen met twee paspoorten uit publieke functies is al langer een stokpaardje van de PVV. Mensen met een dubbele nationaliteit uitsluiten van het kiesrecht stond ook in het partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012.

De partij maakte bij het aantreden van het huidige kabinet een groot punt van de benoeming van Kajsa Ollongren tot minister van Binnenlandse Zaken. Zij heeft zowel de Nederlandse als de Zweedse nationaliteit.