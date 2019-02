PVV: Geef inzicht in dossiers asielpardon

De PVV wil dat staatssecretaris Harbers (Asiel) zoveel mogelijk details prijsgeeft over de dossiers van de kinderen die na een herbeoordeling toch onder het kinderpardon vallen.

De Kamerleden Wilders en Fritsma laten in schriftelijke vragen onder meer weten benieuwd te zijn naar het aantal medegezinsleden dat onder de verblijfsvergunning valt, de top vijf van de landen van herkomst en de oorspronkelijke reden van de asielaanvraag.

Ook willen ze weten hoeveel aanvragen de gezinnen hebben gedaan en bij hoeveel afspraken met de Dienst Terugkeer en Vertrek ze verstek hebben laten gaan.

Vorige week kwamen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie overeen zo’n 740 afgewezen aanvragen opnieuw te laten beoordelen, omdat de in 2013 van kracht geworden pardonregeling te strikt zou zijn toegepast. Omdat het CDA van standpunt was veranderd, moest de VVD daar wel mee instemmen, zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zaterdag in het AD.

„Ik had in het slechtste geval moeten uitleggen dat er verkiezingen waren gekomen, omdat iets wat ik niet wilde dan inmiddels toch zou zijn gebeurd. Dat is een complex verhaal”, aldus Dijkhoff.