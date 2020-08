PVV’er Popken verlaat de Tweede Kamer

PVV’er Gabriëlle Popken verlaat de Tweede Kamer. Ze wordt tot de verkiezingen vervangen door Sietse Fritsma, die eerder al vele jaren voor de partij in de Kamer zat, aldus een woordvoerster van de Tweede Kamer.

Popken is al maanden afwezig wegens ziekte. Ze zit ruim drie jaar in de Tweede Kamer en is daar woordvoerder Defensie. Eerder zat Popken voor de PVV in de Eerste Kamer.

Sietsma vertrok vorig jaar om ondernemer te worden. Hij zat toen dertien jaar in de Kamer en voerde daar het woord over asiel en immigratie.