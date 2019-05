PVV’er hekelt ‘roze actie’ bij petitie Nashvilleverklaring

De Nashville-verklaring deed vorige week weer het nodige stof opwaaien. Het begon dinsdag met de overhandiging van een petitie van Marcel Bas uit Voorschoten die het opnam voor de ondertekenaars van de verklaring.

Direct na de overhandiging kwam PVV-Kamerlid Beertema in botsing met de Kamerleden Van den Hul (PvdA), Bergkamp (D66) en Özütok (GroenLinks) en Krol (50PLUS), alle vier openlijk homoseksueel.

De vier stonden hand in hand bij de uitreiking van de petitie. Van den Hul en Özütok waren ook nog eens demonstratief in het roze gekleed. Bergkamp nodigde Beertema uit de vier een hand te geven, maar hij bedankte voor die ‘eer’.

Na afloop van de overhandiging haalde hij ongemeen fel uit naar de vier: „Laat ik beginnen te zeggen dat ik zelf geen voorstander ben van de kille en afstandelijke Nashville-verklaring. Waar ik me echter over verbaas is de theatrale manier waarop die dames in het roze menen deze petitie-overhandiging tegemoet te moeten treden. Het echte gevaar voor de homogemeenschap komt niet van christenen. Ik zou ook graag zien dat ze dit doen bij de echte bedreiging van de LHBTI-gemeenschap, de islam.”