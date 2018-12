PVV’er Gerbrands weg uit de Tweede Kamer

PVV’er Karen Gerbrands verlaat de Tweede Kamer. Ze wordt woensdag opgevolgd door Emiel van Dijk die eerder dit jaar tijdelijk al in de Tweede Kamer zat. Hij verving toen Gabriëlle Popken die met zwangerschapsverlof was.

Waarom Gerbrands de Kamer verlaat, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de PVV was niet bereikbaar. Gerbrands (51) was woordvoerder curatieve zorg van de fractie.

Ze zat voor het eerst tussen 2010 en 2012 in de Kamer. In 2015 verving ze een PVV-Kamerlid die met zwangerschapsverlof was. Vorig jaar maart keerde ze na de verkiezingen weer terug in de Kamer.

Gerbrands zit ook in de gemeenteraad van Den Haag.