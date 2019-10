PVV’er Fritsma vertrekt uit Tweede Kamer

Kamerlid Sietse Fritsma van de PVV vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij begint een eigen onderneming, zegt hij in een persbericht van de PVV. Hij stopt per 1 november als Kamerlid.

Fritsma is sinds 2006 lid van de Tweede Kamer en voerde het woord voor de PVV over asiel en immigratie. Hij stond bekend als een fel politicus op dit voor de partij belangrijke dossier. Controversiële voorstellen van zijn hand zorgden vooral aan het begin van zijn Kamerlidmaatschap soms voor harde aanvaringen met collega-volksvertegenwoordigers.

PVV-leider Geert Wilders noemt Fritsma een „PVV’er van het eerste uur”. Hij sloot zich aan bij de partij nadat hij jarenlang als ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst had gewerkt. Onder meer op basis van die ervaring schreef hij in 2007 het boek De immigratieramp van Nederland.

Fritsma stond bij de laatste Kamerverkiezingen op de vijfde plaats op de kieslijst van de PVV. „Ik heb mijn beste jaren aan de PVV gegeven”, zegt hij. Naast zijn Kamerlidmaatschap zat de politicus tussen 2010 en 2011 bijna een jaar in de gemeenteraad van Den Haag. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was hij zelfs lijsttrekker in Den Haag, maar hij moest zijn werk in de raad neerleggen vanwege werkzaamheden in het parlement.

„Ik zal hem enorm gaan missen, maar gun hem een nieuwe toekomst buiten de politiek en wens hem daarbij veel succes”, zegt Wilders over het afscheid van Fritsma.