PVV en GL botsen over diversiteit

PVV en GroenLinks in de Tweede Kamer verschillen fundamenteel van mening over het zogenoemde diversiteitsbeleid in Amsterdam.

In de ambtelijke organisatie van de hoofdstad geldt als regel dat 30 procent van de hogere functies vervuld moet worden door niet blanken. „Dat is een racistisch personeelsbeleid”, zo stelde PVV-Kamerlid Bosma woensdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 2021. Bosma vroeg zich af waarom Amsterdam „de eerste gemeente is sinds 1945 die gewoon openlijk racistisch beleid voert onder een GroenLinksburgemeester.”

GroenLinks-Kamerlid Özütok stelde daar tegenover: „Dit is echt heel erg verwerpelijk. De gemeente Amsterdam doet aan diversiteitsbeleid. Dat wordt nu afgeschilderd als racisme. Dit is zo verwerpelijk dat ik er niet eens meer verder op wil ingaan. Er wordt gestreefd naar gelijkwaardigheid en diversiteit.” Bosma is het daar niet mee eens: „Dit is gewoon discriminatie. U durft uw racisme niet eens te verdedigen.”

Volgens Bosma is het Amsterdamse personeelsbeleid een uitvloeisel van de nieuwe staatsideologie in Nederland, „De Nederlandse staatsideologie is de diversiteitscultus. Alles moet daarvoor buigen, iedereen moet zijn onderdanigheid tonen. De Nederlandse elites nemen alle waanzin uit de VS klakkeloos over.”

Eeuwige grafrust

SGP-Kamerlid Bisschop vroeg tijdens het debat om een breed onderzoek naar geroofd joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Soms ging het vastgoed van gedeporteerde joden nog diezelfde dag over naar anderen. Twintig gemeenten gaan hun archieven op dit punt doorzoeken. Bisschop wil dat uitbreiden.

DENK-Kamerlid Azarkan wil dat gemeenten verplicht plaatsen aanbieden met eeuwige grafrust voor moslims en joden.