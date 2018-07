PvdD wil jachtverbod zwijnen om droogte

Omdat wilde zwijnen door de droogte ernstig zijn verzwakt, moet er meteen een jachtverbod op de Veluwe komen. De Partij voor de Dieren (PvdD) hoopt daarmee vooral de jonkies te kunnen redden. De partij heeft de kwestie aangekaart bij de regering.

PvdD-Kamerlid Femke Merel van Kooten wijst erop dat wilde zwijnen door de droogte op de Veluwe al in het nauw zijn gedreven. Op pasgeboren jongen jagen is onethisch en moet verboden worden, zegt ze. „Het zonder noodzaak bejagen van pasgeboren biggetjes die in een noodsituatie verkeren is meedogenloos.”

Volgens haar kunnen de moederdieren door de droogte nauwelijks melk geven. „In dergelijke noodsituaties moet er onmiddellijk een algemeen jachtverbod komen, zoals dat ook gebruikelijk is in een strenge winter.”

De partij wil ook dat er extra drinkplaatsen komen voor dieren op de Veluwe.