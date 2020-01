PvdD-top wil meer greep op voorzittersverkiezing

De top van de Partij voor de Dieren wil zijn greep vergroten op de interne verkiezingen voor het partijvoorzitterschap.

Elke kandidaat moet voortaan eerst worden goedgekeurd door een selectiecommissie, zo blijkt uit een aanpassingsvoorstel van het huishoudelijk reglement. Het plan, dat volgt op het royement van voormalig partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel, moet aanstaande zondag op het congres van de partij worden voorgelegd aan de leden.

Aspirant-voorzitters worden pas door de selectiecommissie toegelaten tot de sollicitatieprocedure als zij voldoende in het functieprofiel passen, zo valt te lezen in het voorstel, dat in handen is van het Reformatorisch Dagblad. Afgewezen kandidaten kunnen nog in beroep gaan. Bij een definitieve afwijzing kunnen ze zichzelf geen tegenkandidaat meer stellen.

De selectiecommissie voor het voorzitterschap bestaat uit onder meer twee bestuursleden en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Esther Ouwehand. Sinds het vertrek van Marianne Thieme leidt zij de fractie.

Zij en haar fractie steunden het besluit om Wolswinkel uit de partij te zetten.

Wolswinkel werd in oktober geroyeerd, nadat hij eerder vorig jaar, tegen de voordracht van het partijbestuur in, werd verkozen als voorzitter. Het bestuur verweet hem dat hij „stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde.”

Interimvoorzitter Ruud van der Velden bevestigt de voorgestelde wijzigingen tegenover de Volkskrant, die er als eerste over berichtte.