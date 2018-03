PvdD komt weer met verbod op rituele slacht

PvdD-fractievoorzitter Thieme heeft vrijdag een nieuw wetsvoorstel ingediend tegen de onverdoofde rituele slacht.

De Eerste Kamer verwierp in 2012 zijn eerdere initiatiefwetsvoorstel om de slacht volgens religieuze riten te verbieden. De Tweede Kamer had die wet in 2011 nog met een ruime meerderheid aanvaard. Alleen CDA, CU en SGP stemden toen tegen.

Thieme kondigde al in 2012 aan opnieuw met een wet te komen. Ze voegt nu de daad bij het woord. Volgens haar omdat de afspraken die het kabinet in 2012 met Joden en islamieten heeft gemaakt over verbetering van de onverdoofde slacht „zeer omstreden” zijn.