PvdA wil opheldering over sombere corona-prognose

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil meer duidelijkheid over de sombere corona-prognose die het RIVM zondag stelde. Hij is bezorgd dat het Nederlandse zorgstelsel de verwachte toename van coronapatiënten mogelijk niet aankan.

Volgens Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van het RIVM, liggen er in het meest waarschijnlijke scenario over twee weken 2500 coronapatiënten op de intensive care. „Dat is best wel een grote verschuiving ten opzichte van vorige week”, zei hij zondag tegen de NOS. Waar er eerst werd uitgegaan van 10 dagen op de ic, rekenen Wallinga en zijn collega’s nu met 23 dagen op de ic per coronapatiënt.

Asscher wil weten waar dat verschil vandaan nu vandaan komt, aangezien Jaap van Dissel van het RIVM vorige week al sprak van een verblijfsduur op de ic van drie weken. Hij stipt ook aan dat Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, denkt dat de Nederlandse zorg 2500 coronapatiënten of meer niet aankan.