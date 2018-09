PvdA wil opheldering over intimidatie op BuZa

De PvdA wil opheldering over misdragingen van een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul wil onder meer weten waarom de disciplinaire maatregelen niet bekend zijn gemaakt. Ze heeft inmiddels Kamervragen aan minister Stef Blok gesteld. Ook GroenLinks gaat dat doen.

De ambtenaar zou zich volgens onderzoek van in eerste instantie Reporter Radio en later NRC Handelsblad schuldig hebben gemaakt aan (seksuele) intimidatie, financieel machtsmisbruik en pesten. Medewerkers van drie hulporganisaties dienden klachten in. Van de acht klachten werden er zes gegrond verklaard. De ambtenaar onderhield contacten met organisaties over vrouwenrechten.

Volgens de medewerkers van Cordaid, Pax en WO=MEN dreigde de ambtenaar, die ook adviseerde over subsidies, soms de geldkraan dicht te draaien. Ze aarzelden daarom lang voordat ze durfden te klagen en zijn bang hem opnieuw tegen te komen in zijn nieuwe functie op het departement, ook al zegt Buitenlandse Zaken dat te zullen voorkomen.

Buitenlandse Zaken heeft besloten dat het een meldpunt krijgt waar externe organisaties kunnen klagen over misdragingen door medewerkers van het departement. Er moet uiteindelijk één meldpunt komen voor alle ministeries, aldus de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken tegen NRC. De betrokken ambtenaar is overgeplaatst naar een andere afdeling waar hij een gelijkwaardige functie heeft.

Ook GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok heeft nog veel vragen over de zaak. Ze vindt dat de slachtoffers niet opnieuw met de betrokken ambtenaar mogen worden geconfronteerd tijdens werkzaamheden.