PvdA wil opheldering over belastingaangiften

De Belastingdienst moet prioriteit geven aan risicovolle aangiften. Dat stelt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer in reactie op berichtgeving in Trouw. Het dagblad meldde dat door gebrek aan personeel bij duizenden aangiften waar aanleiding is voor extra controle, niet wordt gecontroleerd. Nijboer wil een debat over de kwestie. Het gaat bijvoorbeeld om aangiften van mensen, die geld hebben geleend uit hun eigen bedrijf.

De Belastingdienst kampt onder meer door een uit de hand gelopen vertrekregeling al langer met een gebrek aan personeel. Volgens Trouw wil de Belastingdienst duizenden van deze aangiften goedkeuren, omdat de capaciteit voor controle ontbreekt. Hoeveel geld de schatkist daardoor zou mislopen, is volgens de krant onduidelijk.

„Dit kan niet zo”, aldus Nijboer. „Als de belastingdienst zelf risico’s ziet dat bedrijven met leningconstructies de boel proberen te flessen, moet de belastingdienst er juist achteraan en de aanslagen niet ongezien goedkeuren.”

Het ministerie van Financiën vindt dat er in Trouw een onjuist beeld wordt geschetst. „Er is nooit sprake geweest van 100 procentscontrole van de uitgeselecteerde aangiften”, zegt een woordvoerder. En omdat er elk jaar meer ondernemers bijkomen, worden er relatief minder aangiftes behandeld, voegt hij eraan toe.