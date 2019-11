PvdA wil onderzoek naar toelating implantaten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) moet nagaan of medische implantaten terecht tot de Nederlandse markt worden toegelaten. Dat zal de PvdA voorstellen aan voorzitter Jeroen Dijsselbloem van deze raad. De partij wil ook dat de OVV onderzoekt of incidenten met de implantaten, zoals borstprotheses, kunstheupen en pacemakers, goed worden geregistreerd.

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen heeft een bericht in het dagblad Trouw hierover bevestigd. Zij maakt zich al geruime tijd zorgen over de veiligheid van medische hulpmiddelen.

Eerder heeft het parlement de nieuwe Wet medische hulpmiddelen aangenomen. Die bevat strengere regels voor de instanties die beslissen over toelating van de implantaten tot de markt. De PvdA steunde de wet, maar vindt dat die niet ver genoeg gaat. Zo maakt Ploumen er bezwaar tegen dat de toelatingsinstanties in commerciƫle handen blijven. Het Kamerlid is er ook niet gerust op dat alle incidenten worden geregistreerd op een manier die voor iedereen inzichtelijk is.

Maandag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer met specialisten en patiƫnten over complicaties met implantaten.