PvdA wil langzamere stijging AOW-leeftijd

Oppositiepartij PvdA wil dat de leeftijdsgrens voor de AOW minder snel stijgt. De pensioenleeftijd moet niet al in 2021, maar pas in 2030 op 67 jaar komen. De partij pleit verder voor een flexibele AOW-leeftijd, waardoor iedereen maximaal drie jaar eerder (of desnoods later) kan stoppen.

De sociaaldemocraten vinden het logisch dat de pensioenleeftijd stijgt nu mensen steeds ouder worden. Maar niet iedereen houdt dat langere werken vol, zoals stratenmakers, verpleegkundigen, agenten en brandweermannen, aldus PvdA-leider Lodewijk Asscher over het nieuwe pensioenplan van zijn partij. Hij wijst op cijfers waaruit blijkt dat je met een laag inkomen veel minder lang van je AOW kunt genieten.

„Dat is heel oneerlijk”, zei Asscher tegen EenVandaag. „Al op jonge leeftijd werken mensen keihard. Mensen raken overspannen en redden het niet. Zeker in zware beroepen.”

In het kabinet-Rutte II was de PvdA als coalitiepartner nog verantwoordelijk voor een versnelde stijging van de AOW-leeftijd. De ommezwaai maakt deel uit van de „nieuwe koers” die de sociaaldemocraten willen gaan varen na hun forse verkiezingsnederlaag vorig jaar. „We nemen nu de vrijheid om ook afscheid te nemen van het verleden”, aldus Asscher.