PvdA wil belasting digitale grootverdieners

De PvdA wil dat grote technologiebedrijven belasting gaan betalen over de omzet die zij halen uit digitale diensten. Omdat het niet gelukt is daar in EU-verband afspraken over te maken, moet Nederland zelf zo’n digitaks invoeren, vindt de oppositiepartij.

De belasting die de PvdA voorstelt geldt alleen voor de allergrootste bedrijven, met een jaaromzet boven de 750 miljoen euro. Daarvan moet meer dan 25 miljoen euro in Nederland zijn behaald. Over die inkomsten zouden zij 5 procent belasting moeten gaan betalen.

„We moeten er zeker van kunnen zijn dat iedereen een eerlijke bijdrage levert aan de maatschappij”, aldus Tweede Kamerlid Henk Nijboer en Europarlementariër Paul Tang. „Dat betekent dat ook digitale multinationals hun steentje moeten bijdragen.”

De PvdA wil dat inkomsten uit digitale advertenties, online-handelsplatforms, streamingdiensten en de verkoop van gebruikersgegevens onder de heffing gaan vallen. Tot de ‘doelwitten’ behoren grote namen als Amazon, Facebook, Google, eBay, Netflix en Spotify.

Een poging om tot een Europese digitaks te komen liep vorige maand spaak, omdat niet alle EU-lidstaten het ermee eens waren. Sommige landen, zoals Frankrijk, Oostenrijk en Spanje, hebben aangekondigd zelf met een belasting op digitale diensten te komen.