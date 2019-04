PvdA stopt onderhandelingen in Overijssel

De PvdA stapt uit de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten in de provincie Overijssel. De partij heeft donderdag laten weten dat samenwerken in een coalitie met Forum voor Democratie niet mogelijk is.

„In de vele gesprekken die we voerden met onze partijgenoten en met inwoners van ons prachtige Overijssel voelen we dat de zorgen over een mogelijk samenwerking met FvD erg groot zijn. Te groot. Homeopathische verdunning, vrouwen die minderwaardig zijn en het systematisch bestrijden van leraren, wetenschappers en journalisten is voor de PvdA onacceptabel”, aldus de fractie in een verklaring.

Woensdag kwam informateur Geert Jansen nog met het nieuws dat vijf partijen, waaronder FvD en PvdA, gaan bekijken of ze het nieuwe provinciebestuur kunnen vormen. Volgens Jansen gingen de partijen ervan uit dat ze afspraken kunnen maken op het terrein van klimaat en energietransitie. In andere provincies bleek dit thema deelname van Forum voor Democratie aan het provinciebestuur in de weg te staan.