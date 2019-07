PvdA: steun Klimaatakkoord geen gelopen race

De linkse oppositiepartijen zijn nog lang niet tevreden over de klimaatplannen van het kabinet, dat hun steun wel nodig heeft om maatregelen door de Eerste Kamer te krijgen. De steun van de PvdA voor het pakket zoals het er nu ligt, is in elk geval nog geen gelopen race. „Ga daar niet van uit”, waarschuwt partijleider Lodewijk Asscher.

De sociaaldemocraten hebben volgens Asscher „grote zorgen” over het Klimaatakkoord dat vorige week werd gepresenteerd. De PvdA vreest dat gezinnen in slecht geïsoleerde huurwoningen het gelag gaan betalen, omdat zij vaak zelf geen mogelijkheden hebben om energie te besparen. Hij wil „duidelijke garanties” dat die mensen gecompenseerd worden.

Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver is kritisch. De lasten worden volgens hem nog altijd niet eerlijk verdeeld tussen burgers en bedrijven. Verder vindt Klaver het „een blamage” dat het kabinet nog geen plan heeft waarmee het kan voldoen aan het vonnis in de Urgenda-klimaatzaak. Het doel dat de rechter voor 2020 heeft opgelegd wordt met de huidige voorstellen nog niet gehaald.

Ook fractievoorzitter Rob Jetten van coalitiepartij D66 zegt overigens dat hij „geen genoegen” neemt met de afname van de CO2-uitstoot die volgend jaar wordt gerealiseerd. De Urgenda-maatregelen tellen op tot 4 megaton CO2, waar een extra afname van 9 megaton nodig is om aan het vonnis te voldoen. Maar „de eerste stap is wel gezet”, vindt Jetten.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt eveneens dat meer maatregelen nodig zijn. Wat hem betreft kunnen de winkels dicht op zondag, of komt er een verbod op lachgas. Bij elkaar levert dat volgens Segers een extra reductie op van 2 megaton. Maar daarvoor kreeg hij in de coalitie de handen niet op elkaar.