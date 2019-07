PvdA start petitie voor betaalbaar wonen

De PvdA is een petitie gestart om wonen betaalbaar te houden. De oppositiepartij wil onder meer dat starters op de woningmarkt een voorsprong krijgen op pandjesbazen. Voor beleggers moet de overdrachtsbelasting van 2 naar 10 procent, voor starters juist naar 0 procent.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat een fijne woning een recht moet zijn, geen luxe voor wie het kan betalen. „Op veel plekken in Nederland zien we de markt haar werk doen, maar niet voor de mensen. Het zijn de beleggers en pandjesbazen die profiteren. Tijd om in te grijpen en de markt aan banden te leggen”, aldus de sociaaldemocraat op Facebook over het tekort aan betaalbare woningen.

Asscher wil dat corporaties minder belasting gaan betalen zodat ze meer woningen kunnen bouwen. Hij pleit verder voor bevriezing van woninghuren die de afgelopen tijd te hard zijn gestegen. Ook moeten meer mensen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Nu ligt de grens bij een jaarinkomen van iets meer dan 38.000 euro. De PvdA wil minimaal 45.000 euro. „Ik heb ook geen bezwaar tegen 55.000 euro”, zegt hij tegen NU.nl.