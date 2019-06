PvdA: slag om de arm bij steun pensioenakkoord

Oppositiepartij PvdA houdt nog een slag om de arm bij de steun aan het pensioenakkoord. ,,We hebben ons nergens op vastgelegd, we hebben nergens voor getekend”, benadrukte PvdA-leider Lodewijk Asscher tijdens een debat in de Tweede Kamer over de baanbrekende pensioenafspraken.

Steun van de sociaaldemocraten is belangrijk voor het kabinet, dat niet meer over een meerderheid beschikt in de Eerste Kamer. Op zich is Asscher verheugd over het akkoord over hervorming van het pensioenstelsel, met daaraan gekoppeld een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Maar de afspraken moeten nog worden uitgewerkt, en de PvdA zal dat met argusogen volgen, zei Asscher.

Hij vindt dat het voor zware beroepen in de toekomst permanent mogelijk moet zijn om eerder te stoppen met werken. In het pensioenakkoord is voor de komende vijf jaar een regeling getroffen. ,,We gaan niet zeggen: pech gehad.”