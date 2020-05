PvdA: schrap ontslagboete later, meer steun en vervroeg pensioen

De PvdA wil pas het nieuwe corona-noodpakket voor het bedrijfsleven steunen als het kabinet de ontslagboete daarin niet schrapt, maar aanhoudt tot 1 september. En om bedrijven in de hardst getroffen sectoren beter te ondersteunen, moeten daar de loonkosten van werknemers niet tot 90 procent worden vergoed maar 100 procent. Ook zouden noodlijdende bedrijven de mogelijkheid moeten krijgen om oudere werknemers eerder met pensioen te kunnen laten gaan.

PvdA-leider Lodewijk Asscher zal dat donderdag naar voren brengen in het debat over het tweede steunpakket in verband met de coronacrisis, bevestigt een woordvoerder van de oppositiepartij berichtgeving dinsdag in de Telegraaf.

In het eerste noodpakket kregen bedrijven een boete als zij gebruikmaakten van de steunmaatregelen en toch werknemers ontsloegen. Ook de vakbonden zijn boos over het plan van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken om de boete te schrappen. Het idee erachter is dat bedrijven juist in de problemen komen als zij te veel mensen in dienst moeten houden terwijl ze straks niet genoeg werk hebben vanwege de coronabeperkingen. Als het hele bedrijf dan omvalt, raken nog meer mensen hun baan kwijt.

Asscher dreigde vorige week al in het coronadebat zijn steun in te trekken voor het nieuwe ondersteuningspakket. Premier Mark Rutte gaf toen aan dat het kabinet nog met de vakbonden in overleg zou gaan. Ook andere oppositiepartijen als GroenLinks, SP en ook de PVV zijn fel tegen het schrappen van de ontslagboete.