PvdA oogst sympathie in Kamer met voorstel minimumuurloon

Een voorstel van de PvdA om een minimumuurloon in te voeren, kan in de Tweede Kamer in ieder geval op veel sympathie rekenen. Ook de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn positief. Maar op steun van VVD en CDA hoeft initiatiefnemer Gijs van Dijk waarschijnlijk niet te rekenen. De twee grootste coalitiepartijen vrezen dat de maatregel in de huidige crisis banen gaat kosten.

Nederland is een van de weinig landen met een minimumloon per maand. Het uurloon hangt daarbij af van het aantal uren dat staat voor een voltijdse werkweek. De PvdA wil dat iedereen voortaan het uurloon gaat verdienen dat nu geldt bij de kortst mogelijke werkweek van 36 uur. Wie meer uren per week werkt, gaat er in dat voorstel dus op vooruit.

CDA-Kamerlid Hilde Palland noemt het initiatief om de koopkracht van werkenden met een laag inkomen te verbeteren „prijzenswaardig”. Maar zij waarschuwt wel dat veel werkgevers daardoor geconfronteerd worden met hogere loonkosten. Dat kon misschien vorig jaar, toen de economie groeide en de werkloosheid historisch laag was. „Maar inmiddels heeft corona alles op zijn kop gezet.”

„Een jaar geleden had dit slim geleken”, zegt ook VVD’er Judith Tielen. Maar de timing van het voorstel had wat haar betreft niet slechter gekund. „Dit wetsvoorstel heeft directe impact op duizenden werkgevers, die elke dag in onzekerheid zijn over hoe ze hun bedrijf in de benen houden, en of ze de mensen die er werken kunnen behouden.”

Ook D66 wil voorkomen dat in zwaar getroffen sectoren banen sneuvelen. Een uniform wettelijk minimumloon is „verstandig”, vindt Kamerlid Steven van Weyenberg, maar over de hoogte wil hij het nog wel eens hebben. D66 kwam onlangs zelf met een voorstel om het minimumloon fors te verhogen, en tegelijkertijd het veel bekritiseerde toeslagenstelsel af te schaffen.

De ChristenUnie is „zeer te spreken” over de strekking van het wetsvoorstel. „Een wettelijk minimumuurloon heeft grote en structurele voordelen”, vindt Kamerlid Eppo Bruins. Het minimumloon wordt daarmee „eerlijker, inzichtelijker en moderner.” De kleinste coalitiepartij staat ook positief tegenover de verhoging die het voorstel daarnaast regelt. Te veel mensen kunnen van het huidige minimumloon niet rondkomen, zegt Bruins.