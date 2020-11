PvdA met Stoffer (SGP) in gesprek over doodstraf

SGP-Kamerlid Stoffer kreeg de linkse partijen van de Veluwe over zich heen omdat hij de doodstraf verdedigt.

In 2017 kreeg de SGP kritiek omdat de partij invoering van de doodstraf níet in het verkiezingsprogramma opnam, vier jaar later is er kritiek omdat het er wél in staat. SGP-Kamerlid Chris Stoffer is „blij” dat het er nu weer in staat, zo liet de Nunspeter in een interview met De Stentor-bladen weten.

De PvdA-afdelingen Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk en de GroenLinks-afdeling van Harderwijk steigerden van verbazing toen ze hiervan kennisnamen en besloten een advertentie te plaatsen waarin ze afstand nemen van hun streekgenoot. Ze willen laten zien dat „we op de Noord-West Veluwe de middeleeuwen zijn ontstegen.”

Ruud Oudega, voorzitter van de PvdA in Nunspeet, zegt in De Stentor op de vraag of hij hierover Stoffer al persoonlijk heeft gesproken: „Nee, dat niet. Maar ik zou graag met hem in gesprek gaan, om van hem zelf te horen welke argumenten hem ertoe bewegen zo’n standpunt in te nemen.”

Wordt dus vervolgd.