PvdA-leider in senaat weg bij vakbond na kritiek partijgenoten

De leider van de PvdA in de Eerste Kamer legt haar werk bij vakbond AVV neer. Uit haar partij klonk kritiek op de dubbelrol van Mei Li Vos, ook omdat de bond een andere koers kiest dan de traditionele bonden uit de achterban van de PvdA.

Vos is een van de oprichters van het Alternatief voor Vakbond, zoals het AVV voluit heet. Ze was de afgelopen tijd vicevoorzitter. Linkse PvdA’ers betichten het AVV ervan dat het zich voor het karretje van de werkgevers laat spannen. De jonge bond zegt ook niet-vakbondsleden een stem te willen geven.

Vos stopt zodat ze zich „weer met allerlei zaken rondom werk kan bemoeien zonder dat ik moet kiezen of ik dat als vakbonder of politicus zeg”, laat ze op sociale media weten. „Ik moet te vaak me afvragen of ik iets wel kan zeggen.”

Het partijcongres van de PvdA buigt zich volgende maand over een oproep van een groep leden om het AVV voortaan te weren van de onderhandelingstafels over de cao. De bond wordt bijna helemaal betaald door werkgevers en is daarom niet onafhankelijk, stellen zij.

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is in principe een deeltijdbaan en senatoren hebben daarnaast vrijwel altijd nog ander werk. Maar dat gaat de laatste jaren niet altijd goed. Senatoren kwamen geregeld in de knel of zelfs in opspraak omdat hun politieke werk en andere banen te veel door elkaar zouden lopen.