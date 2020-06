PvdA-leider Asscher te laat voor stemming over zorgsalarissen

De kans dat de oppositie in de Tweede Kamer genoeg stemmen weet te verzamelen voor een hogere beloning van zorgpersoneel is danig geslonken. PvdA-leider Lodewijk Asscher kwam te laat en mocht niet meestemmen.

De PvdA en alle andere oppositiepartijen vinden dat het zorgpersoneel na de coronacrisis beter moet worden betaald, maar het kabinet en de regeringspartijen willen daar niet aan. Omdat de coalitie en de oppositie elkaar in de Kamer in evenwicht houden, telt elke stem en kan een afwezig Kamerlid het verschil maken. De Kamer stemde al eerder over het voorstel, maar toen waren er steeds evenveel voor- als tegenstemmen.

Asscher diende het voorstel, samen met SP-leider Lilian Marijnissen, zelf in. De sociaaldemocraat was wel in de vergaderzaal aanwezig, maar zat nog niet op zijn zetel toen zijn naam werd genoemd, merkte hij direct op tegenover Kamervoorzitter en partijgenoot Khadija Arib.