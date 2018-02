PvdA-leider Asscher: Deze tijd schreeuwt om nieuwe doorbraak

Onze tijd „schreeuwt om een nieuwe doorbraak”, betoogde PvdA-leider Asscher woensdag te Amsterdam in zijn Banninglezing. De kloven tussen verschillende groepen in de samenleving worden steeds dieper, zei hij. Steeds vaker worden mensen (door politici, bedrijven en medeburgers) beoordeeld op hun afkomst of op hun religie alleen. Of worden ze louter als consument beschouwd.

Dat moet stoppen, betoogde Asscher. „We mogen ons niet laten reduceren tot een enkel belang.” Dat leidt slechts tot veel wederzijds wantrouwen. Alleen door samen te werken kunnen we „echte oplossingen” vinden voor de grote problemen van vandaag de dag.

Dan is het volgens hem wel nodig dat mensen weer gaan kijken naar de waarden die ze delen. Zoals ten tijde van de Doorbraak (1946) ook de oprichters van de PvdA deden, onder wie ds. W. Banning. Vanuit ieders persoonlijke inspiratie vonden zij elkaar in een gezamenlijk politiek programma. En bouwden ze de verzorgingsstaat op. Een nieuwe doorbraak kan, ook nu, opnieuw leiden tot een betere samenleving, aldus Asscher.