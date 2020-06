PvdA komt met initiatief om huurstijging vrije sector te beperken

De PvdA dient donderdag een initiatiefwet in om de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector te beperken. De partij wil wettelijk vastleggen dat deze huren maximaal verhoogd mogen worden met de inflatie plus 1 procent. Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer lopen de verhogingen in deze sector de spuigaten uit en is het nodig die te maximeren. De wet die het kabinet heeft aangekondigd, vindt de PvdA niet streng genoeg.

Nu mogen verhuurders de huren nog onbeperkt verhogen. Nijboer stelt dat wonen in een huurhuis onbetaalbaar wordt voor veel mensen. Hij wijst erop dat de afgelopen jaren de huren in steden jaarlijks met 8 procent stegen. Dat kan soms oplopen tot een stijging van honderden euro’s. Huurders zijn soms 40 procent van hun inkomen kwijt aan huur en groepen als jongeren en alleenwonenden zelfs meer dan de helft.

„Huisjesmelkers maken misbruik van huurders die geen kant op kunnen. Veel mensen maken zich zorgen of ze volgend jaar de huur nog kunnen betalen. We moeten de huurstijgingen in de vrije sector aan banden leggen. Minister Kajsa Ollongren onderzoekt en praat, maar doet helemaal niets. Er is nog geen wet ingediend. Daarom kom ik nu zelf met een initiatiefwet. De woningnood mag geen verdienmodel zijn”, aldus Nijboer.