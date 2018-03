PvdA houdt vast aan koers

De PvdA houdt vast aan de koers die ze na de Tweede Kamerverkiezingen heeft ingezet. „We gaan door met ons eigen verhaal, opgewekt en trots.” Partijleider Lodewijk Asscher zegt dat in een terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag.

De PvdA verloor fors vergeleken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Maar ten opzichte van de Kamerverkiezingen van een jaar terug ziet Asscher een „duidelijke vooruitgang”. „Het herstel begint, maar we zijn er nog niet. We gaan niet over één nacht ijs. We hebben een jaar geleden gezegd: we gaan het anders doen: niet aansluiten bij het rechtse motorblok, zoals sommigen in de partij dachten dat een goed idee zou zijn.”

Over de uitkomst van het raadgevend referendum is Asscher kort: „Het kabinet moet hier iets mee. Ik neem aan dat ze met een wijziging komen.”