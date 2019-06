PvdA: extra geld voor leraren

De PvdA dreigt in de Eerste Kamer tegen de onderwijsbegroting te stemmen, als er geen extra geld komt voor leraren. “We hebben een gigantisch probleem in het onderwijs, dat een hele generatie raakt”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher in Trouw.

De PvdA wil 580 miljoen euro om de achterstanden in het onderwijs in te lopen. Het grootste deel van dit geld moet volgens de partij worden vrijmaakt om het verschil in lonen tussen basis- en voortgezet onderwijs te verkleinen. Docenten op middelbare scholen verdienen meer dan hun collega’s op de basisschool. Asscher: “Je kunt het vak aantrekkelijker maken door iets te doen aan die loonkloof.”

Het kabinet maakte na de lerarenstakingen vorig jaar 700 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. Maar volgens Asscher neemt het lerarentekort nog altijd toe. “Een deel van het geld is naar vermindering van de werkdruk gegaan, maar veel is ook weggesijpeld.”

Het kabinet heeft geen meerderheid meer in de Eerste Kamer en heeft daar dus steun nodig van andere partijen.