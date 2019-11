PvdA’ers: Verlaag snelheid naar 80

Leden van de Partij van de Arbeid willen de maximumsnelheid rond natuurgebieden verlagen naar 80 kilometer per uur. Ook willen ze een verbod op vliegen binnen Europa.

De PvdA hield zaterdag een partijbijeenkomst in Eindhoven. Een motie met daarin de maatregelen werd met applaus ontvangen. PvdA-leider Asscher liet meteen weten niet mee te gaan in het voorstel, maar de Tweede Kamerfractie wil wel in gesprek over de maatregelen die de stikstofcrisis het hoofd moeten bieden.

Asscher haalde in Eindhoven fel uit naar premier Mark Rutte, met wie hij vijf jaar lang samen een kabinet leidde. „De lucht in het torentje is ijl geworden en de blik troebel”, aldus de sociaaldemocraat.

De PvdA-leider hekelt vooral de houding van Rutte, die het stikstofprobleem de „grootste crisis” in zijn negen jaar als premier noemde. Het laat volgens Asscher zien dat Rutte is „losgezongen van wat er in de samenleving gebeurt”. De premier zou zich meer zorgen maken om de crisis bij de VVD vanwege het verlagen van de maximumsnelheid dan de crisis in het land.