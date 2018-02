PvdA’er Barth: „Sloeber van de straat” nu op de straat

Marleen Barth, PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, stapte donderdag met onmiddellijke ingang op. Ze lag de laatste tijd geregeld onder vuur. De verworpene der aarde was kennelijk nogal verknocht aan het slijk der aarde.

Voor sommige Haagse journalisten is het de ultieme droom: Van parlementair journalist tot politicus. Voor Marleen Barth kwam deze droom uit. Van 1991 tot 1997 was ze op het Binnenhof werkzaam voor het dagblad Trouw; het jaar daarna kwam ze in de Kamer voor de PvdA.

In haar laatste jaren als journalist vielen de contacten tussen Barth en PvdA-Kamerlid De Cloe nogal op. Ze zaten geregeld samen in de restaurants van de Tweede Kamer. Hij was woordvoerder onderwijs en zij volgde debatten over onderwijs. De mededeling dat Barth voor de verkiezingen van 1998 een verkiesbare plek op de PvdA-kandidatenlijst zou krijgen, kwam daarom niet als een verrassing. Voor ze als journalist in Den Haag aan de slag ging, was Barth overigens ook al PvdA-lid.

In 2002 kwam Barth niet terug in de Tweede Kamer. Door de komst van Fortuyn daalde het aantal PvdA-Kamerleden in mei 2002 van 45 naar 23. Barth stond op nummer 32 van de kandidatenlijst. Maar de partij liet haar niet vallen. In 2003 was Barth lijsttrekker van de PvdA in Noord-Holland. In 2011 kwam zij in de Eerste Kamer en werd direct gekozen tot fractievoorzitter.

In het jaar dat ze in de Senaat kwam, ontstond de eerste rel. Barth was ondertussen gehuwd met voormalig D66-Kamerlid Jan Hoekema die toen burgemeester was van Wassenaar. Ze huurden daar tegen gereduceerd tarief de ambtswoning van de burgemeester. Op kosten van de gemeente werd het pand, dat een marktwaarde had van zo’n twee miljoen euro, voor zo’n zes ton opgeknapt. Op kosten van de belastingbetaler.

Gouden kranen

Dat leidde tot ophef, maar volgens Barth was er niets aan de hand. „Wij zijn echt de arme sloebers van de straat. We hebben het goedkoopste parket, de goedkoopste gordijnen. We hebben hier geen gouden kranen”, zo zei ze tegen de Volkskrant.

Echt mis ging het in 2016. De gemeenteraad van Wassenaar had het vertrouwen opgezegd in Hoekema. Maar hij wist nog wel zo’n 18.000 euro extra aan wachtgeld binnen te slepen bovenop de normale vergoeding. Barth deed ook een duit in het zakje en stuurde een smeekbede naar de gemeenteraad waarin ze pleitte voor een tijdelijke verlaging van huur van de ambtswoning.

Toen een en ander afgelopen weken naar buiten kwam, kregen de twee een storm van kritiek over zich heen. Barth moest op het matje komen bij het partijbestuur. Ze erkende dat ze mail naar de raadsleden nooit had moeten schrijven. En Hoekema stortte het extra wachtgeld terug.

Zonvakantie

Deze week kwam Barth weer in opspraak. Nu vanwege een deze week geplande zonvakantie met haar man op de Maladiven. Die vakantie was vorig jaar al geboekt, maar toen wist de PvdA-senator nog niet dat op het moment van haar vakantie juist het debat over de donorwet plaats zou vinden. Even hebben de twee overwogen om de vakantie te skippen, omdat aanvankelijk de planning was dat deze week de stemming zou plaatsvinden. Toen bleek dat de stemming toch volgende week was, lieten ze de vakantie doorgaan. Ze hadden er tenslotte 5000 euro voor betaald en geen annuleringsverzekering afgesloten...

De zonvakantie leidde tot een stortvloed van kritiek op het PvdA-partijkantoor. Fractievoorzitter Asscher adviseerde haar dringend om uit eigen beweging op te stappen. Dat deed ze donderdag. Zo staat de arme sloeber ván de straat nu óp de straat.