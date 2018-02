PvdA-er Barth per direct weg uit Eerste Kamer

PvdA-fractieleider Marleen Barth stapt per direct op als lid van de Eerste Kamer. Ze lag onder vuur vanwege haar afwezigheid bij het donordebat deze week in de senaat. Ze was op vakantie op de Malediven.

„Ik betreur het zeer dat er over mijn afwezigheid zoveel beroering is ontstaan. Ik heb hierin een verkeerde afweging gemaakt”, laat ze weten in een verklaring. De oud-journaliste zat sinds juni 2011 in de Eerste Kamer voor de sociaaldemocraten.

Eerder was Barth in opspraak gekomen omdat zij en haar man, de Wassenaarse oud-burgemeester Jan Hoekema (D66), bedongen dat zij na Hoekema’s afscheid tegen een lagere huur in de Wassenaarse burgemeesterswoning mochten blijven wonen.

„Het spijt me enorm dat deze twee zaken samen nu zo’n negatief licht werpen op de partij waar ik al zo lang en met zoveel liefde actief voor ben. Ik ben tot de slotsom gekomen dat nog langer functioneren als Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid meer kwaad dan goed zal doen, en dat is het laatste dat ik wil”, aldus Barth.

PvdA-leider Lodewijk Asscher: „Ik heb begrip voor het moeilijke besluit dat Marleen heeft genomen. Ze heeft zich de afgelopen jaren op verschillende posities met veel passie ingezet voor de partij. Ik heb daar waardering voor.” PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar heeft „begrip” voor het besluit van Barth.

Volgens Barth besloot ze haar vakantie „tegen een eerder besluit in” door te zetten toen bleek dat er deze week niet gestemd zou worden over de Donorwet, een initiatiefwetsvoorstel van D66’er Pia Dijkstra. Op haar vakantieadres heeft ze naar eigen zeggen tijdens het debat via de telefoon en WhatsApp steeds contact gehad met haar fractiegenoten. Ze wijst er verder op dat tijdens het debat voor haar als fractieleider geen speciale rol was weggelegd omdat het om een vrije kwestie gaat waarbij elke senator een eigen afweging mag maken.

Het vertrek van Barth heeft volgens de partij geen gevolgen voor de stemverhouding binnen de PvdA over de Donorwet.

Vicefractievoorzitter André Postema neemt voorlopig de taken van Barth over. De zetel van Barth wordt ingenomen door Wouter van Zandbrink die van september 2014 tot juni 2015 ook al in de senaat zat.