PvdA eist opnieuw opheldering over ambtsgebed

De Partij van de Arbeid (PvdA) eist opheldering van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over ambtsgebeden in de gemeenteraden van Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam.

Het Kamerlid voelt zich op het verkeerde been gezet door de minister, die in antwoord op Kamervragen aangaf geen signalen te hebben ontvangen dat in gemeenten de verplichting bestaat voor een voorzitter om een ambtsgebed uit te spreken tijdens raadsvergaderingen. Volgens Kuiken is dat in drie bovengenoemde gemeenten nog altijd het geval.

Kuiken had Kamervragen ingediend over het ambtsgebed in Tholen. Dit werd volgens het reglement van orde niet voorafgaand aan de raadsvergadering uitgesproken, maar tijdens. Dit zou een verplichting voor de voorzitter en raadsleden met zich meebrengen om deel te nemen aan het gebed. Het reglement in Tholen is inmiddels aangepast; het ambtsgebed wordt nu voor de opening van de vergadering uitgesproken.